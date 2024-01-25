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Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 300 тысяч человек

Он пройдет в России в марте

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По словам Владимира Путина, на фестиваль в Россию приедут участники из 190 стран мира

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Владимир Путин 25 января встретился со студентами вузов Калининградской области. На встрече он рассказал о росте стипендий и Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в России в марте. По словам президента, Советский Союз регулярно принимал у себя мероприятия такого масштаба и сейчас желающих принять в нем участие очень много.

— Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым, — сказал Путин.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, а его региональная программа будет проходить с 10 по 17 марта. Ее участники посетят 30 городов России.

Владимир ПутинВсемирный фестиваль молодежиСтипендии
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