Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 300 тысяч человек

Владимир Путин 25 января встретился со студентами вузов Калининградской области. На встрече он рассказал о росте стипендий и Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в России в марте. По словам президента, Советский Союз регулярно принимал у себя мероприятия такого масштаба и сейчас желающих принять в нем участие очень много.
— Уже заявки прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым, — сказал Путин.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, а его региональная программа будет проходить с 10 по 17 марта. Ее участники посетят 30 городов России.