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27 лет за теракт. Всё, что известно о деле Дарьи Треповой*, устроившей взрыв в петербургском кафе

Девушку признали виновной по трем статьям

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Видео: Городские порталы

В Санкт-Петербурге огласили приговор Дарье Треповой*, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе. Ей назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в ИК общего режима и штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Мы собрали всё, что известно о деле Дарьи Треповой*, в одном видео. Смотрите его чуть выше.

Дарью Трепову* признали виновной по трем статьям: теракт, незаконный оборот взрывчатки, подделка документов. Девушка свою вину не признала, но взяла моральную ответственность за случившееся.

Второго фигуранта дела — Дмитрия Касинцева — признали виновным в укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Его приговорили к 1 году 9 месяцам в ИК общего режима.

В апреле 2023 года Дарья Трепова* пришла на открытую встречу с Владленом Татарским в одном из кафе Санкт-Петербурга, где собрались поклонники военкора и несколько случайных посетителей. Под конец первого часа выступления Татарского Трепова* взяла микрофон и, представившись студенткой Настей из академии художеств, объяснила, что у нее есть для военкора подарок, но его не дали пронести в зал из-за подозрений про бомбу. С личного разрешения Татарского статуэтку принесли в зал. Вскоре «подарок» взорвался. В результате военкор погиб, еще 52 человека получили ранения различной тяжести.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.

Взрыв на Университетской НабережнойТерактДарья ТреповаПриговор
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