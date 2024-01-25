«Би-2» задержали в Таиланде. Им грозит депортация

В Таиланде задержали участников рок-группы «Би-2», сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию. Музыканты провели концерт в городе Паттайя
— Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета. —
Возможно, заседание суда состоится
Ранее солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (выступает под псевдонимом Лева Би-2) признали иноагентом из-за «негативных высказываний» в отношении России и ее граждан. Концерты группы начали отменять в прошлом году после того, как они отказались выступать в Омске под баннером «Zа президента». После этого музыканты покинули Россию. В своих соцсетях Егор Бортник* заявлял, что больше не вернется в Россию.
* Егор Бортник признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.