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«Би-2» задержали в Таиланде. Им грозит депортация

Рокеры провели концерт без разрешения

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Суд над музыкантами пройдет 26 января

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В Таиланде задержали участников рок-группы «Би-2», сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию. Музыканты провели концерт в городе Паттайя 22 января, и, как оказалось, у них не было на него разрешения.

— Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета. — Прим. ред.) задержали в среду семь человек: одного израильтянина и шесть россиян. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2», — передает агентство слова туристической полиции. — Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд.

Возможно, заседание суда состоится 26 января. Помимо штрафа, иностранцам, работающим без разрешения, грозит депортация либо лишение свободы на срок более 1 года.

Ранее солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (выступает под псевдонимом Лева Би-2) признали иноагентом из-за «негативных высказываний» в отношении России и ее граждан. Концерты группы начали отменять в прошлом году после того, как они отказались выступать в Омске под баннером «Zа президента». После этого музыканты покинули Россию. В своих соцсетях Егор Бортник* заявлял, что больше не вернется в Россию.

* Егор Бортник признан в РФ иностранным агентом в 2023 году.

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