«Би-2» задержали в Таиланде. Им грозит депортация

Ранее солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (выступает под псевдонимом Лева Би-2) признали иноагентом из-за «негативных высказываний» в отношении России и ее граждан. Концерты группы начали отменять в прошлом году после того, как они отказались выступать в Омске под баннером «Zа президента». После этого музыканты покинули Россию. В своих соцсетях Егор Бортник* заявлял, что больше не вернется в Россию.

