Заваленные дома и тоннели в сугробах: посмотрите, как Сахалин засыпало снегом

Сахалин замело снегом и практически отрезало от внешнего мира — нарушено авиа- и морское сообщение, многие автодороги закрыты. 23 января на остров обрушился самый мощный и продолжительный за последние годы циклон.
Из-за сильного ветра и снегопада в регионе 24 января ввели режим ЧС, школьников на юге Сахалина перевели на дистанционное обучение, а предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку.
Как местные жители переживают снегопад, роют тоннели в сугробах, чтобы выбраться из домов — смотрите в видео выше.
В регионе уже выпало больше месячной нормы осадков, при этом скорость ветра временами может достигать 30 метров в секунду, а видимость при метели — всего 500 метров, а то и меньше. Добираться в больницы и магазины людям помогают спасатели. По прогнозам синоптиков, расслабиться жителям Сахалина в ближайшее время не получится — непогода отступит только 27 января.