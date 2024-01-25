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Заваленные дома и тоннели в сугробах: посмотрите, как Сахалин засыпало снегом

На острове из-за циклона ввели режим ЧС, но отступать непогода пока не собирается

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Сахалин замело снегом и практически отрезало от внешнего мира — нарушено авиа- и морское сообщение, многие автодороги закрыты. 23 января на остров обрушился самый мощный и продолжительный за последние годы циклон.

Из-за сильного ветра и снегопада в регионе 24 января ввели режим ЧС, школьников на юге Сахалина перевели на дистанционное обучение, а предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку.

Как местные жители переживают снегопад, роют тоннели в сугробах, чтобы выбраться из домов — смотрите в видео выше.

В регионе уже выпало больше месячной нормы осадков, при этом скорость ветра временами может достигать 30 метров в секунду, а видимость при метели — всего 500 метров, а то и меньше. Добираться в больницы и магазины людям помогают спасатели. По прогнозам синоптиков, расслабиться жителям Сахалина в ближайшее время не получится — непогода отступит только 27 января.

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МетельЦиклонСнегопадСахалин
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