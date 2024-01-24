«Следом летел другой самолет»: как рухнул Ил-76 с военнопленными ВСУ — кадры крушения и реакция властей

— Очень печально, обидно и страшно за население, которое проживает на этой территории. Я живу километрах в 15 от этого места. Мы слышали два хлопка, два взрыва, но не видели ничего. Было достаточно ощутимо. Мы привыкли к этим хлопкам, но это было четко слышно, попадание ракеты, видимо, было или падение, — поделился Черкасов.

