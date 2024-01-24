«Следом летел другой самолет»: как рухнул Ил-76 с военнопленными ВСУ — кадры крушения и реакция властей

В среду, 24 января, в Белгородской области рухнул самолет Ил-76. На борту находились 74 человека: 65 пленных военнослужащих ВСУ, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих, сообщили в Минобороны.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выживших в авиакатастрофе нет.
— В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находившиеся на борту погибли, — прокомментировал Вячеслав Гладков. — Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия.
В Минздраве Белгородской области сообщили, что в результате падения Ил-76 местные жители не пострадали.
Глава отделения КПРФ в Корочанском районе Александр Черкасов в беседе с корреспондентом MSK1.RU рассказал, что сейчас обстановка в районе напряженная.
— Очень печально, обидно и страшно за население, которое проживает на этой территории. Я живу километрах в 15 от этого места. Мы слышали два хлопка, два взрыва, но не видели ничего. Было достаточно ощутимо. Мы привыкли к этим хлопкам, но это было четко слышно, попадание ракеты, видимо, было или падение, — поделился Черкасов.
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