В РПЦ призвали запретить мобилизацию отцов с тремя детьми: новости СВО за 23 января

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

Патриарх Кирилл считает необходимым запретить мобилизацию отцов с тремя детьми в мирное время. По действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей.

— У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя — есть. И именно такая семья обеспечивает воспроизводство населения, — заключил он.

ГПУ предложило запретить дискриминацию бывших военных

РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что Государственно-правовое управление при президенте выступило с инициативой внести в Трудовой кодекс поправки, запрещающие отказывать соискателям в трудоустройстве из-за того, что они служили в армии или имеют инвалидность. Согласно действующему законодательству, работодатель не имеет права отказывать соискателю из-за пола, национальности, отношения к религии и по многим другим причинам — все они прописаны в статье 64 ТК РФ. ГПУ при президенте предлагает дополнить ее новыми категориями, в том числе — бывшими военнослужащими.