Марафон передачек? Рассказываем, в каком СИЗО будет сидеть Блиновская и какие там условия

— Это большой следственный изолятор, рядом с ним огромный красивый голубой храм, и женщины из окон его видят. Но у них есть еще свой собственный маленький храм на территории. Что касается изолятора, то я считаю, что он лучший женский в стране, — сказала MSK1.RU Меркачева.

Это, по словам Меркачевой, объясняется тем, что изолятор находится в Москве и у него «действительно нормальный» начальник — Евгений Добров. В самом СИЗО камеры двух типов: «до 50 человек» и «на 3–4 человека».



В «Яндекс.Картах» нет средней оценки изолятора, но среди 39 отзывов можно встретить как 5-звездочные, так и с одной звездой. В частности, многие из них касаются передач. Пока у одних удачно и быстро принимают передачи, другие жалуются, что посылку долго не забирали.