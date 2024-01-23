Марафон передачек? Рассказываем, в каком СИЗО будет сидеть Блиновская и какие там условия

Замоскворецкий суд Москвы ужесточил Елене Блиновской меру пресечения и отправил под стражу в следственный изолятор. MSK1.RU поговорил с правозащитниками о том, в какое СИЗО доставят блогера и что там ее ждет.
Как рассказала MSK1.RU Ева Меркачева, сейчас только в одном следственном изоляторе содержатся женщины — в СИЗО-6 в районе Печатники столицы. В нем же сейчас сидят режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Правозащитница считает, что Блиновскую «однозначно» отправили в него. Об этом сообщила и пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.
— Это большой следственный изолятор, рядом с ним огромный красивый голубой храм, и женщины из окон его видят. Но у них есть еще свой собственный маленький храм на территории. Что касается изолятора, то я считаю, что он лучший женский в стране, — сказала MSK1.RU Меркачева.
Это, по словам Меркачевой, объясняется тем, что изолятор находится в Москве и у него «действительно нормальный» начальник — Евгений Добров. В самом СИЗО камеры двух типов: «до 50 человек» и «на 3–4 человека».
В «Яндекс.Картах» нет средней оценки изолятора, но среди 39 отзывов можно встретить как 5-звездочные, так и с одной звездой. В частности, многие из них касаются передач. Пока у одних удачно и быстро принимают передачи, другие жалуются, что посылку долго не забирали.
— Посылку не забрали, пролежала 2 недели. Человек ждал и не получил, теперь еще ждать, когда вернется обратно, и заново отправлять, это тоже деньги, бесчеловечно просто, — написала Ирина Прошина.
Пользователь сервиса Александр Сорокин отметил хорошую работу начальника СИЗО Доброва, а другой пожаловался на цензора:
— Ужасная работа цензора, похоже, там письма обрабатывают слепые, — пишет некий пользователь с ником Персона Страны.
При этом другие правозащитники и адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова отмечают, что Блиновская может оказаться в другом изоляторе — СИЗО-5 «Водник».
Касательно него на «Яндекс.Картах» уже 34 отзыва, и также сервис не показывает среднюю оценку. В одном из последних автор комментария жалуется на работу изолятора:
— СИЗО-5 полный крах: помещение для приема передач не отапливается, узнать информацию практически невозможно. Такое впечатление, что родственники отбывают наказание, а не осуждённые, — написала Ирина.
— Но неужели так сложно нормально сканировать ответ на письмо. Ждете ответ, а вам приходит такая неразборчивая писанина, потому что весь текст очень плохо отсканирован, — рассказал пользователь сервиса с ником vvimori.
Впрочем, как и у предыдущего, встречаются и положительные отзывы:
— Никому не пожелаю туда попасть, но девушки, которые работают на приемке передач, очень душевные и человечные, — сообщила Елена Лукина.
— В этом СИЗО работают очень хорошие и понимающие люди! Ни разу не нагрубили, всё объясняют довольно понятливо. Спасибо вам за вашу доброту, — добавила Olesua.16.
Когда женщину привозят в СИЗО, ее помещают в карантин до 10 дней, рассказала Меркачева. Там у нее берут анализы на инфекционные заболевания и делают флюорографию. Только после этого ее определяют в камеру.
Обычно это общая камера, но может быть сразу маломестная. В случае же с Блиновской, по словам Меркачевой, ей может быть комфортно в большой камере, потому что она «очень коммуникабельная».
— Ее будут все слушать с утра до вечера, она им там будет рассказывать всё то, что рассказывает своим подписчикам, — считает Меркачева.
Вместе с этим, уточняет правозащитница, Блиновская может столкнуться и с проблемами, оказавшись в камере с «маргинальными» женщинами, что повергнет ее в шок. Также блогера могут сразу отправить в спецблок, в котором есть круглосуточное видеонаблюдение, контроль, собственная охрана. В нем в разное время содержали врачей, нескольких известных представителей шоу-бизнеса и профессора.
Если говорить о переполненности СИЗО, то в женском ситуация лучше, уверены правозащитники — слишком много людей обычно в мужских изоляторах. В СИЗО-6 Меркачева была последний раз в конце 2022 года, и тогда, по ее словам, там оставалось около 10 свободных мест.
— У них там порядка 1000 человек содержалось, скорее всего, так же и осталось. Они придумали новый способ борьбы с перелимитом, и отправляют людей до апелляции в другие регионы, — заключила Меркачева.
Елену Блиновскую, подозреваемую в уходе от налогов, задержали утром 27 апреля 2023 года на погранпункте Красная Горка в Смоленской области, она пыталась пересечь границу с Белоруссией. В понедельник, 22 января 2024-го, ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.