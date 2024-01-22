Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

Вряд ли найдется хоть один человек в наших широтах, который никогда не падал, поскользнувшись из-за гололеда или неубранного с тротуара снега. Хорошо, если такое падение обходится без серьезных последствий, но не так уж редки ситуации, когда упавшему приходится обращаться к врачу. Порой в этих случаях имеет смысл обратиться не только к врачу, но и в суд, чтобы получить компенсацию за лечение и перенесенные страдания. Как это сделали герои наших сегодняшних историй.



Потеря работы и внешнего вида

Ольга Иванова из Перми сломала руку, поскользнувшись на неубранной наледи на покатой части тротуара, когда они с мужем шли на почту. Перелом она заподозрила сразу, а врачи в травмпункте поставили точный диагноз: «трехоскольчатый перелом дистального метаэпифеза лучевой кости справа с удовлетворительным состоянием отломков». Экспертиза определила это как вред здоровью средней тяжести.

