Мать из Читы почти год ждала вестей о сыне с СВО. Его тело нашли с помощью ДНК

Пришел ответ и из филиала Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. Из него следовало, что по состоянию на апрель 2023 года генотип читинки Натальи Жарлыкиной (из полученных образцов крови) не совпал ни с одним из генотипов неустановленных тел погибших военнослужащих и что подобные проверки будут проводиться в дальнейшем.



— Мне позвонили в октябре. Прошло ровно 11 месяцев с того первого звонка, когда мне рассказали, что Сергей попал под обстрел, а я начала его поиски. Сказали, что ДНК совпало, а тело отправят ближайшим бортом из Ростова. Это я уже потом узнала, что сын был в Донбассе не в первый раз, причем ездил туда ополченцем еще до начала спецоперации. Когда он в марте 2021 года приезжал в Читу, я не могла его узнать. Стал такой жестокий и постоянно пил, плохо спал. Что с ним произошло — он не рассказывал. Как оказалось потом, он только со старшим братом поделился, где побывал. Это был последний раз, когда мы виделись. Сын в очередной раз пытался убедить нас переехать в Москву, но я отказалась. Мы поругались, — переводя дыхание и пытаясь сдержать слёзы, рассказывает Наталья Жарлыкина.

