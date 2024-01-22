Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

Курс австралийского доллара на момент публикации интервью — 60,35 рубля.



А потом еще нужно было жить две недели на карантине — в специально отданном для этих целей отеле. Из номера выходить было нельзя. Повезло тем, у кого в номере был балкон. Туда хотя бы можно было выйти и подышать воздухом. У меня было только окно. Спасали фильмы и книги, которые я заблаговременно скачала в ноутбук. Столько, как в те две недели, я, наверное, никогда не читала и не смотрела (смеется). Еду приносили в номер, дважды брали мазок на ковид. Проживание и питание в этом отеле обошлось мне тогда в 3000 австралийских долларов.



— А как летела? Через какие страны? Какие вообще есть варианты?



— Я летела по маршруту Самара — Москва — Сингапур — Мельбурн. Оттуда до местности, где мы живем, еще около пяти часов езды на машине. А вообще есть несколько вариантов, как добраться из Москвы до Австралии (из Самары прямых перелетов по понятным причинам нет). Можно лететь через Дубай, через Китай, через Катар.

