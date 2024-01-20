«Срам, который левацкие немытые бабищи используют». Виталий Милонов призвал признать феминитивы экстремизмом

— Я просто не очень хорошо знаю весь этот срам, который левацкие немытые бабищи используют. Тем не менее они весьма режут слух. Бабушки нынешних лесбиянок и ЛГБТ*-активисток, вся эта левацкая мразь троцкистская, которая была, они очень много наобразовывали в русском языке слов: тракторина, пистелина и так далее. И пытались это ввести в норму, но этого не произошло, — уточнил Милонов.