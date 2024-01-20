К семье миллиардеров из Тюмени, победивших в лотерее, выстроилась очередь из просящих. На что они хотят потратить их деньги

— На данный момент сделала ремонт в квартире, — пишет нам Юлия Шохтина, которая не могла несколько лет заехать в свою квартиру. — Но у меня нет денег на мебель, а тетя выгоняет со съемного жилья. Могли бы дать мне номер телефона семьи Семеновых, которые выиграли миллиард? Я бы хотела с ними связаться и попросить помощи.

Другая женщина из Липецка позвонила в редакцию 72.RU. Ирина заявила, было бы лучше, чтобы лотерейный выигрыш попал не в одни руки, а достался многим людям. Она хотела бы попросить у миллиардеров всего лишь один миллион для выплаты ипотеки. Сама Ирина — пенсионерка, но помогает дочери платить за квартиру. Последняя сейчас в декрете с внучкой, работает только супруг, и денег молодой семье не хватает. Даже притом, что им помогает бабушка.