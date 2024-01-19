«Психиатр мне немножко завидует». История рабочего, который одевается как Пушкин и ходит так на завод

— Когда я от завода проходил психиатрическое обследование для допуска к должности, мы разговорились с врачом-психиатром. И он сказал, что мне немножко завидует. Я имею возможность самовыразиться. Могу побыть самим собой, — рассказывает Максим Банных. — Все, кто меня знает, и все, кто меня видел, подмечают одну простую вещь: это всё на мне шикарно сидит.

Гардероб XIX века Максим стал собирать с 2008 года. До этого он одевался как все. Теперь вещи шьет на заказ. Каждый образ обходится примерно в 100 тысяч рублей. Приходится откладывать с зарплаты рабочего.