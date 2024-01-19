«Психиатр мне немножко завидует». История рабочего, который одевается как Пушкин и ходит так на завод

Максима Банных прозвали уральским Пушкиным. Вся его одежда будто с плеча великого классика: пальто-крылатка, плащ с пелериной, цилиндр и трость. В таком виде он разгуливает по улицам родного Екатеринбурга и ходит на оборонный завод, где работает оператором станков с программным управлением. Почему Максим выбрал такой необычный образ и как на него реагируют коллеги — смотрите в коротком видео чуть выше.
— Когда я от завода проходил психиатрическое обследование для допуска к должности, мы разговорились с врачом-психиатром. И он сказал, что мне немножко завидует. Я имею возможность самовыразиться. Могу побыть самим собой, — рассказывает Максим Банных. — Все, кто меня знает, и все, кто меня видел, подмечают одну простую вещь: это всё на мне шикарно сидит.
Гардероб XIX века Максим стал собирать с 2008 года. До этого он одевался как все. Теперь вещи шьет на заказ. Каждый образ обходится примерно в 100 тысяч рублей. Приходится откладывать с зарплаты рабочего.
— Для меня это мечта детства, когда моими лучшими друзьями были книги. Однажды я наткнулся на энциклопедию исторических костюмов. Зародилась любовь к шляпам, цилиндрам, фракам, — рассказывает Максим. — Сначала я купил котелок и носил его с обычным пальто. А потом приобрел цилиндр. Под него уже пришлось подбирать другой гардероб. Пришлось учиться правильно ходить, чтобы, поднимаясь по ступенькам, на что-нибудь не наступить. Я даже мусор выношу в этом одеянии.
Прохожие всегда оглядываются на Максима, снимают на видео и просят сфотографироваться. Он к этому уже привык и относится совершенно спокойно. На работу уральский Пушкин ездит в общественном транспорте или ходит пешком. Такси почти не пользуется — ездить в машине в такой одежде неудобно: цилиндр упирается в потолок.
— Я ношу современные наушники, современный телефон. Иногда бывает, что делают замечание, что это неисторично. Я всегда люблю просто отвечать: «У меня, к сожалению, сломалась машина времени. Приходится адаптироваться», — говорит уральский Пушкин. — На заводе реагируют нормально. Вообще за всё время хождения в таком образе гневных откликов или какой-либо плохой реакции от людей я не слышал.
Максим признается, что Пушкин вовсе не его любимый поэт. Сам он тоже пишет стихи. У него есть три медали от Российского союза писателей за публикации в сборниках. Четвертую — за вклад в развитие русской литературы — вручили в 2023 году.