И тебя вычислят! Власти хотят отслеживать всех по IP — зачем это понадобилось именно сейчас

Сегодня все IP-адреса в России выделяет мировой интернет-регистратор RIPE NSS, который находится в Нидерландах. Вполне возможно, что Роскомнадзор хочет забрать функции маршрутизации IP-адресов в России себе, что позволит ему эффективнее контролировать доступ российских пользователей во Всемирную сеть.



Также есть версия, что Роскомнадзор хочет получать от операторов геолокацию клиентов операторов, чтобы упростить жизнь силовикам: по мнению создателя проекта о блокировках «Эшер II» Филиппа Кулина, зная IP-адрес, полиции будет проще проводить следственные действия и изымать оборудование.

