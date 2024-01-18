«Отнеслась к подарку без особого энтузиазма». Как вся страна две недели искала токаря и логопеда из Тюмени, которые выиграли миллиард в лотерею

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Поиски победителя: «Мы очень ждем миллиардера»

Миллиардера пришлось подождать. Спустя девять дней после Нового года обладатель билета не объявился и даже не заявил о себе. Организаторам пришлось искать его с помощью социальных сетей и СМИ.



— Мы очень ждем лотерейного миллиардера в лотерейном центре «Столото» для оформления выигрыша. Призываем всех участников проверить свои билеты, — говорила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу лотереи.



Стала известна лишь одна деталь — тубус с десятью подарочными билетами, в который вошел выигрышный, купили в ТЦ «Дарина», это небольшой торговый центр в спальном районе Тюмени.

