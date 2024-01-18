Выставку «Россия» посетили 5 млн человек. Юбилейным гостем стала семилетняя девочка

Организаторы выставки сообщают, что число посетителей с каждым днем растет. Четырехмиллионный посетитель был на выставке всего 12 дней назад — Дарья Молодцова из Тулы приехала на ВДНХ 5 января вместе с супругом. Они получили в подарок поездку по Краснодарскому и сертификаты на посещение виноделен и виноградников.

Посетить выставку достижений на территории ВДНХ можно с 4 ноября по 12 апреля.