Финляндия готова немедленно открыть границу с РФ, но есть условие: новости СВО за 17 января

В Финляндии рассказали, в каком случае откроют границу с Россией

Власти Финляндии решили не открывать границу с Россией начиная с 11 февраля. Об этом сообщило финское издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на источник в правительстве.



Как пишет издание, в правительстве готовы немедленно открыть границу, если Россия прекратит «свою гибридную операцию», однако пока Хельсинки не видят такой перспективы.



Власти Финляндии закрыли все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией еще 30 ноября. Официальной причиной ограничения называли мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые пересекали границу с территории России и просили убежища.



Ожидалось, что запрет продлится до 14 декабря, и Хельсинки даже открыли два пограничных перехода, но вскоре границу снова закрыли — из-за того, что на погранпунктах столпилось более 100 просителей убежища. Тогда ограничение продлили до 11 января, а затем еще на месяц.

