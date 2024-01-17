Как тысячи человек протестовали против суда над защитником Куштау в Башкирии и чем всё закончилось

Фаиль Алсынов оказался на скамье подсудимым из-за выступления против добычи полезных ископаемых в Башкирии, в котором, как считает обвинение, позволил себе недопустимые высказывания о мигрантах. Сам он отрицает обвинения и заявил, что будет обжаловать приговор.