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Как тысячи человек протестовали против суда над защитником Куштау в Башкирии и чем всё закончилось

Ожесточенное столкновение с силовиками переросло в уголовное дело

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Видео: Сеть городских порталов

Суд над общественником Фаилем Алсыновым прошел в башкирском Баймаке 17 января. Его признали виновным в возбуждении вражды и ненависти (статья 282-ая УК) и приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима. Перед оглашением приговора на площади перед судом собрались несколько тысяч человек с требованием прекратить уголовное преследование Алсынова. Силовики начали разгонять толпу, но митингующие разошлись только спустя несколько часов — после того, как правоохранители увезли Алсынова.

Что происходило в эти часы на площади перед зданием суда и чем всё закончилось — смотрите в коротком видео чуть выше.

По словам участников митинга, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, несколько человек были задержаны.

СК возбудил уголовное дело из-за беспорядков в Баймаке, правоохранители сейчас ищут участников. Следствие считает, что в мессенджерах заранее публиковалась информация с призывами участвовать в беспорядках. Целью, по версии следователей, было освободить Алсынова от ответственности.

— В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, — говорится в сообщении СК России по Башкирии.

Фаиль Алсынов оказался на скамье подсудимым из-за выступления против добычи полезных ископаемых в Башкирии, в котором, как считает обвинение, позволил себе недопустимые высказывания о мигрантах. Сам он отрицает обвинения и заявил, что будет обжаловать приговор.

МитингБаймакСуд
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