Звуки взрывов, крики людей: суд над защитником Каштау в Башкирии перерос в ожесточенное столкновение

В законную силу решение пока не вступило, а сам активист считает, что его дело инспирировано администрацией Башкирии. Он указывает на то, что в материалах дела содержатся жалобы на него за подписью главы республики Радия Хабирова.



Чтобы поддержать активиста, к зданию суда в городе Баймак пришли тысячи человек. Узнав о приговоре, они устроили митинг с требованиями отпустить Алсынова, который перерос в стычки с полицией.



Что происходит в Баймаке

Региональное МВД еще накануне суда предупреждало местных жителей о недопустимости участия в несанкционированных митингах. Но на активистов предупреждения не подействовали. Толпы стянулись к зданию с самого утра.