В Кремле назвали предпочтительный путь решения украинского конфликта: новости СВО за 15 января

Песков также напомнил, что Украина запретила переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, и назвал эту ситуацию абсурдной.

Путин назвал соцгарантии участникам СВО приоритетом власти

Владимир Путин, выступая с приветственной речью перед участниками, организаторами и гостями форума ветеранов военной операции «Вместе победим», заявил, что создание условий для трудоустройства участников военной операции на Украине — «важная задача власти и общественных движений России».

— Ключевой приоритет — создавать условия, для того чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении, — отметил президент. — Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.