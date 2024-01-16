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Спецоперация на УкраинеОбзор

В Кремле назвали предпочтительный путь решения украинского конфликта: новости СВО за 15 января

Главное, что случилось за эти сутки

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В Кремле заявили, что Россия хотела бы решать конфликты мирным путем

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 января.

В Кремле назвали предпочтительный путь решения украинского конфликта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на ежедневном брифинге, заявил, что Россия считает предпочтительным мирное решение проблем своей безопасности.

— Для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, — цитирует Пескова ТАСС. — Но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения безопасности мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей.

Песков также напомнил, что Украина запретила переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, и назвал эту ситуацию абсурдной.

Путин назвал соцгарантии участникам СВО приоритетом власти

Владимир Путин, выступая с приветственной речью перед участниками, организаторами и гостями форума ветеранов военной операции «Вместе победим», заявил, что создание условий для трудоустройства участников военной операции на Украине — «важная задача власти и общественных движений России».

— Ключевой приоритет — создавать условия, для того чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении, — отметил президент. — Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ.

Военного на Сахалине отправили в колонию за отказ пойти на СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы за отказ отправиться в район проведения спецоперации на Украине для участия в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-службе суда.

В судебном заседании установлено, что 22 августа 2023 года в период служебного времени в помещении центра боевого управления штаба воинской части А., умышленно, желая избежать участия в специальной военной операции, отказался выполнить отданный в установленном порядке приказ командира об убытии в район проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач и участия в боевых действиях, — говорится в сообщении суда.

Военнослужащего признали виновным в неисполнении подчиненным приказа начальника.

— При назначении наказания суд учел, что А. своими действиями поставил под сомнение принцип единоначалия, что в настоящее время отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе. В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, судом признано совершение преступления в период объявленной Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 мобилизации в Российской Федерации, — сообщает суд.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Студента из Кургана отправили в колонию за работу на спецслужбы Украины

Курганский областной суд вынес приговор 20-летнему студенту — его признали виновным в работе на спецслужбы Украины. Как стало известно изданию 45.RU, суд отправил парня на пять лет в колонию общего режима.

В пресс-службе УФСБ России по Курганской области уточнили, что студент получал инструкции «от представителей иностранной организации».

— Фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей, — сообщает ведомство.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: УФСБ по Курганской области

Приговор в отношении студента вступил в законную силу.

В России возбудили 273 дела о фейках о ВС РФ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что с начала СВО в России возбудили 273 дела о фейках о российской армии.

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По словам руководителя СК РФ, за всё время в суды направлено 134 дела в отношении 136 человек.

Кроме того, по его словам, с начала спецоперации в России возбудили 81 уголовное дело по статье о дискредитации армии. По данным Бастрыкина, в суды направлены 44 дела в отношении 45 лиц.

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