Расчленяли трупы, сидели на героине и дрожали от страха. Бывший лидер ОПГ вышел из тюрьмы и рассказал правду о 90-х. Его слово пацана

— А что было бы, если бы «кинули»?

— Дали бы им срок. Два, три дня. Ну или пять. Никто не смел идти против. А смельчаков потом могли найти в Каме.

— Вы так легко об этом говорите.

— Дело прошлое. Но тогда были другие эмоции. Я помню то ощущение безнаказанности. Решил силовым способом вопрос, и сначала ждешь ответ. Ждешь, ждешь. Ответ не приходит — и тебя это окрыляет. Прямо крылья растут, только черненькие.

— Вы это и тогда понимали? Что делаете зло.

— Конечно, я же был советским человеком. Это ощущение безнаказанности — ровно то, которое описано в Ветхом Завете. Когда Адам и Ева вкусили плод, змей-искуситель сказал им: «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Я чувствовал себя таким богом.

— Точно цитируете Библию.

— Она мне очень помогла осознать свою сущность, когда я завязал с криминалом. Я никого не убивал. Бил, калечил, но не убивал.