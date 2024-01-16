«Осталась копейка — на еду». Как живет и о чем мечтает дворник с ДЦП в общаге

— Взял газету, открыл страничку «Знакомства» и написал письмо. Так и познакомились с Наташей. В Воронеже прожил лет шесть, а потом всё. От первой жены, которая там осталась, у меня двое сыновей. Одному 15 лет, а другому 17, — рассказывает Александр.



Брак продержался недолго. Наш собеседник признался, что семья от него отвернулась.

— Когда начали жить, ее мать стала в наши отношения вмешиваться. Я так не мог. Если мы что-то обсуждаем, в этот же день ее мать, моя теща, всё узнает. Но это наша семья. Я говорю: «Зачем ты всё рассказываешь маме? Это мы с тобой, мы должны решать вопросы». Я сказал: «Выбирай: или я, или мама». Я принял решение уйти, спокойно собрал вещи и сказал: «Мне от тебя ничего не надо. Что в моих силах, я тебе помогу». И я уехал обратно домой. Дома побыл, а потом сюда приехал, в Ярославль, — рассказал Александр.