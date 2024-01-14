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«Мне сказали: "Молитесь"»: мама 35-летнего мобилизованного — о судьбе сына на СВО

Посмотрите историю Романа Кочергина в одном видео

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Видео: Алексей Ногинский

Роману Кочергину было 35 лет. Он, как и десятки других жителей Самарской области, оказался в числе пострадавших и погибших от удара по ПТУ в Макеевке 1 января 2023 года.

Что произошло в ту ночь и что родные вспоминают про Романа — смотрите в коротком видео чуть выше.

В тот день женская часть семьи Кочергиных оборвала телефоны Минобороны, но ничего узнать о судьбе Романа не получилось. Мама бойца Людмила звонила в учебную часть, больницы и даже властям:

— Мне сказали: «Молитесь». И я им говорю: «Знаете, я уже шесть дней молюсь. Молитесь вы». По телефону мне сказали: «Ваш сын числится в списках без вести пропавших».

Брат Романа поехал в Ростов на поиски военного. В морге его тело найти не удалось.

— Мы вообще плаваем, не знаем: он живой, раненый, погибший. Ну никаких сведений, — вспоминает Людмила Кочергина.

С поисками погибшего в Макеевке помог служивший там военный. Нужна была лишь особая примета. Ей стала татуировка. Именно она помогла опознать тело.

В родную Самару Романа доставил спецборт. От пышных похорон семья отказалась. Родные прощались с бойцом дома.

Обстрел места дислокации российских военных в Макеевке Донецкой области произошел в ночь на 1 января 2023 года. Минобороны официально сообщило о гибели 89 человек.

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