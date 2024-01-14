«Мне сказали: "Молитесь"»: мама 35-летнего мобилизованного — о судьбе сына на СВО

Роману Кочергину было 35 лет. Он, как и десятки других жителей Самарской области, оказался в числе пострадавших и погибших от удара по ПТУ в Макеевке 1 января 2023 года .

Что произошло в ту ночь и что родные вспоминают про Романа — смотрите в коротком видео чуть выше.