«Мне сказали: "Молитесь"»: мама 35-летнего мобилизованного — о судьбе сына на СВО

Роману Кочергину было 35 лет. Он, как и десятки других жителей Самарской области, оказался в числе пострадавших и погибших от удара по ПТУ в Макеевке
Что произошло в ту ночь и что родные вспоминают про Романа — смотрите в коротком видео чуть выше.
В тот день женская часть семьи Кочергиных оборвала телефоны Минобороны, но ничего узнать о судьбе Романа не получилось. Мама бойца Людмила звонила в учебную часть, больницы и даже властям:
— Мне сказали: «Молитесь». И я им говорю: «Знаете, я уже шесть дней молюсь. Молитесь вы». По телефону мне сказали: «Ваш сын числится в списках без вести пропавших».
Брат Романа поехал в Ростов на поиски военного. В морге его тело найти не удалось.
— Мы вообще плаваем, не знаем: он живой, раненый, погибший. Ну никаких сведений, — вспоминает Людмила Кочергина.
С поисками погибшего в Макеевке помог служивший там военный. Нужна была лишь особая примета. Ей стала татуировка. Именно она помогла опознать тело.
В родную Самару Романа доставил спецборт. От пышных похорон семья отказалась. Родные прощались с бойцом дома.
Обстрел места дислокации российских военных в Макеевке Донецкой области произошел в ночь на