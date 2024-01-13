«Муж выгнал из дома». Пассажирка «Уральских авиалиний» рассказала, как родила дочку в самолете

— Когда мы прилетели в аэропорт, первыми высадили из самолета меня с ребенком, потом остальных пассажиров. Нас с малышкой доставили в городскую больницу Душанбе, — говорит мама малышки. — И здесь очень хорошо к нам отнеслись.



Санавбар села в самолет после ссоры с мужем. По словам близких, она перенервничала, и малышка родилась на две недели раньше срока. Ее появления ждали 26 января. Но все показатели в норме: рост — 46 см, вес — 3650 г.

— У нее [Санавбар] муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой, — рассказала мама роженицы. — Я очень признательна компании «Уральские авиалинии» за то, что они помогли появиться этому прекрасному чуду, ребеночку, девочке, что сейчас всё у них хорошо.