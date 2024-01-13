«Муж выгнал из дома». Пассажирка «Уральских авиалиний» рассказала, как родила дочку в самолете

Дочка 32-летней Санавбар родилась в самолете «Уральских авиалиний». В ночь на 10 января беременная летела из Подмосковья на родину в Таджикистан. Как только борт поднялся в воздух, у нее начались схватки. Принимать младенца пришлось стюардессе и пассажирке, которая по счастливой случайности оказалась медсестрой. Как прошли роды на высоте — мама девочки рассказала в коротком видео. Смотрите его чуть выше.
— Когда мы прилетели в аэропорт, первыми высадили из самолета меня с ребенком, потом остальных пассажиров. Нас с малышкой доставили в городскую больницу Душанбе, — говорит мама малышки. — И здесь очень хорошо к нам отнеслись.
Санавбар села в самолет после ссоры с мужем. По словам близких, она перенервничала, и малышка родилась на две недели раньше срока. Ее появления ждали 26 января. Но все показатели в норме: рост — 46 см, вес — 3650 г.
— У нее [Санавбар] муж — гражданин России. В ту ночь он ее выгнал и не хотел признавать ни старшую дочку, которой уже годик, ни вот эту, вторую. Она полетела рожать домой, — рассказала мама роженицы. — Я очень признательна компании «Уральские авиалинии» за то, что они помогли появиться этому прекрасному чуду, ребеночку, девочке, что сейчас всё у них хорошо.
Пока мама рожала вторую дочку, старшую отвлекали пассажиры. Малышке, появившейся на свет на борту, они собрали приданое — почти 80 тысяч рублей. На эти деньги семья купила кроватку, игрушки и одежду. Теперь родные выбирают новорожденной имя. Хотят назвать ее Сайора, что переводится как «небесная звезда», или Сайёхат, по-русски — «путешествие».
Бабушка ребенка не скрывает, что семья надеется получить бонусы от авиакомпании, но в «Уральских авиалиниях» редакции E1.RU уже сообщили, что их не будет. К тому же, это не первый подобный случай на борту перевозчика. В прошлом году девочка родилась в самолете, летевшем тем же маршрутом.