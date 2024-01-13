Британия и Украина подписали «историческое соглашение» в сфере безопасности: новости СВО за 12 января

В Госдуме рассмотрят закон о приеме на службу по контракту судимых иностранцев

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий иностранцам с судимостью служить по контракту. В пояснительной записке отмечается, что с 24 июня 2023 года установлена возможность заключения контракта о прохождении военной службы для граждан России, имеющих судимость либо совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Авторы законопроекта считают целесообразным распространить аналогичные условия на иностранных граждан, которые имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.