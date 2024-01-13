«Я особо опасный рецидивист». Монолог человека, который 45 лет отсидел в тюрьме, остался без дома и ослеп

— Потом мне опять дали срок. Но я уже забыл, за что. У меня 9 судимостей. Потом просто за то, что я судимый, мне сроки лепили, лепили, лепили и лепили.



Позже он вспомнил, за что сидел в промежуток со второго до последнего срока.



— Одна работала дворничихой. Женихов находила в соседней пятиэтажке. Познакомила меня с ней одна женщина. Пришла она ко мне в гости под предлогом, чтобы я сделал ей часы. Предложил ей жить со мной. Потом я ее порезал, женихов стала много водить. За нее дали 6 лет.