«Партизаны Бога»: кто такие йеменские хуситы и почему их бомбят США и Британия

Хуситы — это военизированная группировка, состоящая из мусульман-шиитов. Организация получила название в честь своего основателя Хусейна Бадруддина аль-Хуси, который создал ее в 1994 году и назвал «Ансар Аллах», или «Партизаны Бога».



Шииты — одно из направлений ислама. Хуситы исповедуют «умеренное» шиитское течение, зейдитский мазхаб, возникшее в VIII веке.



Группировка боролась с режимом действовавшего тогда президента Али Абдаллы Садеха — хуситы обвиняли власти Йемена в коррупции и дискриминации населения, исповедующего зейдитский мазхаб.