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Рэпер Vacio, вокалист «Щенков», группа «Ленинград» и Леди Гага: кто еще раздевался на публике?

Артисты оголялись задолго до того, как это заметили российские общественники и правоохранители

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Видео: Городские порталы

Во вторник 9 января в петербургском аэропорту Пулково задержали Максима Тесли, солиста рок-группы «Щенки». Произошло это после того, как в Сеть попало видео, на котором Тесли выступает нагишом, прикрыв достоинство только носком. Который, увы, сполз во время мероприятия.

Фанаты утверждают, что на концертах «Щенков» происходили вещи и похлеще, но слишком свежа в памяти история рэпера Vacio, который вошел не в ту дверь, оказавшись на вечеринке Насти Ивлеевой в том же образе, и загремел на скамью подсудимых. Вот и Тесли не удалось на этот раз уйти от зоркого глаза блюстителей нравственности.

Однако не «Щенки» придумали обнажаться на публике. В России эту моду ввел фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров, не раз блиставший гениталиями со сцены. А задолго до него так делали парни из американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Кто еще из российских и зарубежных знаменитостей выходил на сцену частично или полностью обнаженным? Смотрите в нашем коротком, но пикантном видео.

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