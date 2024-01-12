США и Британия начали военную операцию в Йемене: что происходит и видео взрывов

В ночь с 11 на 12 января США и Великобритания начали военную операцию в Йемене, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Удары наносятся по столице Йемена Сане. Позиции хуситов бомбят с самолетов, кораблей и подлодок.
Международный аэропорт Саны подвергся массированной бомбардировке, передает телеканал Sky News Arabia. Также удары наносятся по провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.
По сообщениям СМИ, военная операция — ответ на атаки хуситов по кораблям в Красном море. Хуситы начали атаковать корабли после того, как Израиль начал свою операцию в секторе Газа. Тогда хуситы пообещали, что не будут пускать связанные с Израилем суда через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.
По данным армии США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. В середине января Совбез ООН принял резолюцию, призывающую хуситов немедленно прекратить нападения. Однако этого не произошло.