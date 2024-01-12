Зеленский рассказал, кому выгодна пауза на поле боя: новости СВО за 11 января

Зеленский назвал паузу на поле боя выгодной только России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, заявил, что пауза в боевых действиях будет помогать только России и не приведет к прекращению боевых действий в целом.

— И это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще. Пауза будет только помогать Российской Федерации, — заявил Зеленский.

