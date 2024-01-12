Мощные вспышки весь год: ученые обещают шквал магнитных бурь — как к нему подготовиться

Во всех магнитных бурях, которые обрушиваются на Землю, остается винить только Солнце. На звезде постоянно происходят активные процессы, которые иногда приводят к солнечным вспышкам: во время них в атмосфере Солнца выделяется очень много световой, тепловой и кинетической энергии.



Солнечные вспышки, в свою очередь, связаны с корональными выбросами массы — из-за них гигантские объемы солнечного вещества вырываются из атмосферы Солнца в космос. Именно эти массы, достигая Земли, и вызывают магнитные бури.

