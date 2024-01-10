Напали на больницу, университет и редакцию телеканала: что известно о вооруженном конфликте с бандами в Эквадоре

Все учебные заведения Эквадора переведены на дистант. В городе Гуаякиле перекрыли дороги, жителей просят оставаться в своих домах, военную технику стянули в центр столицы страны — город Кито. По данным местных властей, жертвами волнений в стране стали не меньше восьми человек.



Российское посольство рекомендовало воздержаться в ближайшее время от посещения Эквадора.

