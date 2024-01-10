Напали на больницу, университет и редакцию телеканала: что известно о вооруженном конфликте с бандами в Эквадоре

В Эквадоре из-за массовых нападений банд ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта». По данным местных властей, бунты вспыхнули после того, как из тюремной камеры пропал главарь группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масиас по кличке Фито, отсидевший 12 лет из 35.
9 января вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TС Televisión и взяли ведущих в заложники. Также бандиты ворвались в университет и больницу города Гуаякиль.
Что сейчас происходит на улицах Эквадора и что известно о вооруженном конфликте к этому часу — смотрите в коротком видео чуть выше.
Президент страны Даниэль Нобоа распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.
— Мы не собираемся вести переговоры с террористами и не успокоимся, пока не вернем мир всем эквадорцам, — заявил он.
Все учебные заведения Эквадора переведены на дистант. В городе Гуаякиле перекрыли дороги, жителей просят оставаться в своих домах, военную технику стянули в центр столицы страны — город Кито. По данным местных властей, жертвами волнений в стране стали не меньше восьми человек.
Российское посольство рекомендовало воздержаться в ближайшее время от посещения Эквадора.