Массовая атака дронов и тайные переговоры по урегулированию конфликта: новости СВО за 9 января

Позже глава региона отметил, что в результате атаки пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести.

— Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы, — рассказал губернатор Орловской области.



Также он сообщил, что третий БПЛА упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет.

Кроме того, мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе после падения одного из беспилотников повреждения получил многоквартирный дом. Взрывной волной в здании выбило стекла, для ликвидации последствий в местной администрации создали комиссию по ЧС.