Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

Трагедия случилась в канун нового, 2006 года в Челябинском танковом училище. Как позже установило следствие, пьяный сержант Сивяков «с целью глумления и издевательства» три часа заставлял рядового находиться в состоянии полуприседа, при этом бил по ногам. Нарушение кровообращения из-за долговременного сдавливания привело к необратимым последствиям: воспалению и гангрене.

Врачи с трудом спасли Андрею жизнь, но ноги пришлось ампутировать. Местному военному начальству не удалось замять дело, хотя попытки были: родным поступали звонки, чтобы они не поднимали шум, были и угрозы, и обещания денег. История вызвала огромный общественный резонанс. Есть мнение, что именно эта трагедия с 19-летним рядовым сыграла свою роль в большой политике страны: вместо министра обороны Сергея Иванова, который был предполагаемым преемником президента, Владимир Путин выбрал кандидатуру Дмитрия Медведева.

Также было расследование по уголовному делу. Главного обвиняемого приговорили к четырем годам колонии. Сивяков давно уже вышел на свободу, на сегодняшний день известно, что он живет в Ростове-на-Дону, женат, воспитывает ребенка.