Четверо погибли, среди них — мать с ребенком. В ДТП на скоростной трассе столкнулись более 60 автомобилей

В понедельник, 8 января, в Новгородской области на скоростной трассе
Что известно о трагедии, где погибли люди и столкнулись десятки машин? Смотрите в коротком видео чуть выше.
По словам очевидцев, трасса
— Мы только что с этой трассы, там видимость была метров 30, не больше. Мело все 700 километров. Едешь, и вдруг уже перед тобой грузовик из метели материализуется. Мы проскочили чуть раньше этой заварухи. Но сами едва объехали аварию, что стояла на левой полосе, — рассказывала автомобилистка нашим коллегам из MSK1.RU.
По последним данным, в массовом ДТП на трассе
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). За нарушение этой статьи грозит до 6 лет лишения свободы.