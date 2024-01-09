Четверо погибли, среди них — мать с ребенком. В ДТП на скоростной трассе столкнулись более 60 автомобилей

По словам очевидцев, трасса М-11 заледенела, поэтому ехать по ней было довольно трудно. А так как она скоростная, то водители не успевали вовремя затормозить, из-за чего случались мелкие ДТП.

— Мы только что с этой трассы, там видимость была метров 30, не больше. Мело все 700 километров. Едешь, и вдруг уже перед тобой грузовик из метели материализуется. Мы проскочили чуть раньше этой заварухи. Но сами едва объехали аварию, что стояла на левой полосе, — рассказывала автомобилистка нашим коллегам из MSK1.RU.

