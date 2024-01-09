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Четверо погибли, среди них — мать с ребенком. В ДТП на скоростной трассе столкнулись более 60 автомобилей

Рассказываем, что известно о масштабной аварии

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В одном видео рассказываем, что происходило на М-11, где случилась массовая авария

Видео: Городские порталы

В понедельник, 8 января, в Новгородской области на скоростной трассе М-11 «Нева» столкнулись несколько десятков машин. Сначала автомобилей, попавших в ДТП, было 30, затем число увеличилось до 66. Из-за жесткой аварии движение в сторону Москвы было полностью парализовано. Его открыли только утром следующего дня.

Что известно о трагедии, где погибли люди и столкнулись десятки машин? Смотрите в коротком видео чуть выше.

По словам очевидцев, трасса М-11 заледенела, поэтому ехать по ней было довольно трудно. А так как она скоростная, то водители не успевали вовремя затормозить, из-за чего случались мелкие ДТП.

— Мы только что с этой трассы, там видимость была метров 30, не больше. Мело все 700 километров. Едешь, и вдруг уже перед тобой грузовик из метели материализуется. Мы проскочили чуть раньше этой заварухи. Но сами едва объехали аварию, что стояла на левой полосе, — рассказывала автомобилистка нашим коллегам из MSK1.RU.

По последним данным, в массовом ДТП на трассе М-11 пострадали 19 человек, среди них 5 детей, четверо погибли. Для водителей, оказавшихся в заторе, были развернуты пункты обогрева.

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). За нарушение этой статьи грозит до 6 лет лишения свободы.

Массовая аварияЧПДТП
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