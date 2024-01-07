«Рассчитано на тех, кто любит Бузову». Актриса, режиссер и модельер — о нашумевшем ремейке «Иван Васильевич меняет всё»

Нина Маслова считает, что нельзя ничего перекраивать, тем более если это касается «золотой коллекции». На ее взгляд, это говорит о полной несостоятельности людей, которые за берутся за работу.



— Зачем брать чужое и создавать непонятно что? Не вижу смысла, — недоумевает актриса. — Ранее я видела на Первом канале «Иронию судьбы», и это тоже кошмар. Вокруг так много всего... Тем для сценариев — миллион. Только всем лень.