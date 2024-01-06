«Не стесняюсь реветь перед детьми». Как сварщик, вмиг потерявший жену, один воспитывает трех дочек

Святослав Кулебякин из Свердловской области один воспитывает трех дочек. Полтора года назад его супруга Ирина родила третью малышку. После этого начались осложнения. В день, когда маму выписали из больницы и привезли домой, она умерла: оторвался тромб. Святослав взял декрет на заводе, где работал сварщиком, и в одиночку воспитывает сейчас годовалую Дашу, шестилетнюю Машу и девятилетнюю Аню.
— Я потерял свою вторую половину, но не потерял себя. Я никого не виню, случилось так, как должно было, — поделился отец в разговоре с нашими коллегами из Е1.RU. — Я не стесняюсь реветь перед детьми, когда мне действительно плохо. Это нормально.
Отдушиной для Святослава стало творчество — он сам обустраивает мастерскую из гаража, где лепит скульптуры и занимается резьбой по дереву.
— В моем дне нет места праздности: уборка, готовка, домашка. Если есть силы, я люблю почитать вечером. Это тяжело — сидеть с детьми, от детей устаешь, и это надо понимать, — добавил Святослав. — Я стараюсь идти к свету, это наш девиз, я всегда говорю: «Девчонки, мы победим».