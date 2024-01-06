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«Не стесняюсь реветь перед детьми». Как сварщик, вмиг потерявший жену, один воспитывает трех дочек

Святослав потерял супругу через несколько недель после родов

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Видео: Городские порталы

Святослав Кулебякин из Свердловской области один воспитывает трех дочек. Полтора года назад его супруга Ирина родила третью малышку. После этого начались осложнения. В день, когда маму выписали из больницы и привезли домой, она умерла: оторвался тромб. Святослав взял декрет на заводе, где работал сварщиком, и в одиночку воспитывает сейчас годовалую Дашу, шестилетнюю Машу и девятилетнюю Аню.

— Я потерял свою вторую половину, но не потерял себя. Я никого не виню, случилось так, как должно было, — поделился отец в разговоре с нашими коллегами из Е1.RU. — Я не стесняюсь реветь перед детьми, когда мне действительно плохо. Это нормально.

Отдушиной для Святослава стало творчество — он сам обустраивает мастерскую из гаража, где лепит скульптуры и занимается резьбой по дереву.

— В моем дне нет места праздности: уборка, готовка, домашка. Если есть силы, я люблю почитать вечером. Это тяжело — сидеть с детьми, от детей устаешь, и это надо понимать, — добавил Святослав. — Я стараюсь идти к свету, это наш девиз, я всегда говорю: «Девчонки, мы победим».

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