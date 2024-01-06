Очнулась одна в диких джунглях: история 17-летней Юлианы, пассажирки рухнувшего самолета

На следующий день она очнулась израненная, в грязи, окруженная обломками самолета и трупами попутчиков. Из 92 человек, бывших на борту, включая и мать девушки, никто не выжил. В следующие десять дней ей предстояло спастись при помощи только своей целеустремленности и знаний, подчерпнутых от родителей-биологов.