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Очнулась одна в диких джунглях: история 17-летней Юлианы, пассажирки рухнувшего самолета

Девушка упала с высоты в 3 километра, но выжила. Все остальные пассажиры погибли

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Видео: Никита Егоров, Владислав Шитюк / Городские порталы

24 декабря 1971 года над джунглями Перу разразилась гроза. Молния попала в двигатель самолета, на котором летела 17-летняя Юлиана Кёпке. Через мгновение девушка очутилась в штормовом небе, пристегнутая к ряду сидений, по спирали падая прямо в дикие джунгли с высоты трех тысяч метров.

На следующий день она очнулась израненная, в грязи, окруженная обломками самолета и трупами попутчиков. Из 92 человек, бывших на борту, включая и мать девушки, никто не выжил. В следующие десять дней ей предстояло спастись при помощи только своей целеустремленности и знаний, подчерпнутых от родителей-биологов.

Подробности этой истории, в которой кошмарные обстоятельства соседствуют с толикой рождественского чуда, смотрите в коротком видео чуть выше.

АвиакатастрофаКрушение самолетаЮлиана КёпкеРождество
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