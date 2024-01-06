«Реальный там только Кащей, а за Адидасом вашим не пошли бы пацаны». Настоящий казанский опэгэшник — о «Слове пацана»

Равилю (имя изменено по просьбе героя) было 19 лет, когда он стал частью группировки «Жилка». Ушел спустя 10 лет. Бывший опэгэшник смог изменить свой образ жизни и уже много лет владеет небольшим бизнесом, живет и работает в Казани, он на хорошем счету у многих знакомых, которые никогда бы и не подумали, каким было его прошлое.



— Я могу хвастаться, строить из себя такого всего распальцованного и крутого, но я никогда не был в лидерах, больше работал мышцами, дрался, забивал. Рабочая сила, а не мозг. У каждого свои сильные стороны, я занимался боксом, и моим преимуществом была сила, — говорит Равиль.