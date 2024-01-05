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Как изменились дети-актеры из советских фильмов — взгляните на фото

Гусь из «Электроника», Буратино, Алиса Селезнева и другие знакомые с детства персонажи

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

В новогодние каникулы многие любят пересматривать знакомые с детства фильмы-мюзиклы из СССР, показывать их своим детям и внукам. И почти наверняка все знают — и кто доброй сказкой входит в дом (па-пара-па-па-па-пам), и что начинает свой разбег в апреле, и каким мы не хотели бы видеть прекрасное далеко.

Но прекрасное далеко временами всё-таки проявляет жестокость, а впереди, увы, оказывается не одна только радость. Многие из наших любимых героев уже закончили свой жизненный путь, а кто-то после нашумевшей роли не нашел себя в актерстве и живет в безвестности. Так, исполнитель роли высокого рыжего парня по кличке Гусь из фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный решил, что ему стоит овладеть «серьезной профессией», и пошел в мореходку. Алексей Фомкин, исполнивший роль Коли Герасимова в «Гостье из будущего», погиб при пожаре в 26 лет.

Другим повезло больше, к примеру, Петя Васечкин из фильма про двух пионеров с богатым внутренним миром — это хорошо известный телезрителям хореограф и режиссер Егор Дружинин.

Но мы предлагаем не вдаваться в перипетии актерских судеб, а посмотреть короткое видео о том, как изменило время такой привычный нам облик детей-актеров. И, возможно, еще раз на этих каникулах пересмотреть вечные шедевры с их участием.

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