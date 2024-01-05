Как изменились дети-актеры из советских фильмов — взгляните на фото

Но прекрасное далеко временами всё-таки проявляет жестокость, а впереди, увы, оказывается не одна только радость. Многие из наших любимых героев уже закончили свой жизненный путь, а кто-то после нашумевшей роли не нашел себя в актерстве и живет в безвестности. Так, исполнитель роли высокого рыжего парня по кличке Гусь из фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный решил, что ему стоит овладеть «серьезной профессией», и пошел в мореходку. Алексей Фомкин, исполнивший роль Коли Герасимова в «Гостье из будущего», погиб при пожаре в 26 лет .