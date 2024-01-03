Лишился родителей, эмигрировал, заболел раком: как сложилась жизнь Савелия Крамарова

Савелий Крамаров — один из ряда советских артистов, которые в первую очередь приходят на ум, когда речь заходит о комедии. Но актеру пришлось приложить массу усилий, чтобы взобраться на киноолимп. В театральный институт его не взяли, и он окончил лесотехнический. Даже какое-то время работал по специальности, но тяга к игре заставила всё бросить и начать рассылать письма на все киностудии СССР до тех пор, пока ему не пришел ответ.
Попав на экран, харизматичный артист закрепился на нем рядом ярких ролей. Фраза его героя из фильма «Неуловимые мстители» про мертвых с косами стала крылатой, а роль принесла всесоюзную славу. Но религиозность и уехавший в Израиль дядя сделали актера подозрительным в глазах советской власти.
Вскоре ему перекрыли доступ на экран. И Крамарову снова пришлось бороться за право заниматься любимым делом, на этот раз — уже в США. Как ему удалось попасть туда и помог ли Крамарову здоровый образ жизни, смотрите в коротком видео.