Лишился родителей, эмигрировал, заболел раком: как сложилась жизнь Савелия Крамарова

Савелий Крамаров — один из ряда советских артистов, которые в первую очередь приходят на ум, когда речь заходит о комедии. Но актеру пришлось приложить массу усилий, чтобы взобраться на киноолимп. В театральный институт его не взяли, и он окончил лесотехнический. Даже какое-то время работал по специальности, но тяга к игре заставила всё бросить и начать рассылать письма на все киностудии СССР до тех пор, пока ему не пришел ответ.

