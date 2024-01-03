Украина назвала центр конфликта в 2024 году: новости СВО за 2 января

Прибывшие на место полицейские конфисковали гирлянду, а на хозяев квартиры составили протокол за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

При этом, по словам хозяев квартиры, гирлянда управляется через Wi-Fi, и на ней должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.