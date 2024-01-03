«Были в шоке от цен»: эмигрировавшая во Францию мама двоих детей из России рассказала о родах и жизни в Европе

Хотели вернуться в Россию, но началась СВО

Олеся переехала из Ярославля в город мечты многих — Париж в ноябре 2021 года. Изначально в переезде не было политического мотива, который нередко является значимым в решении покинуть Россию в последние годы. У нее во Франции 17 лет назад обосновался отец.

— Все родственники по линии отца живут в Европе, большинство во Франции, я всегда знала, что окажусь тут. Мой отец молдаванин, по молдавскому паспорту можно пересекать границы Европы без визы. Мы со старшим сыном сначала поехали в Молдавию, чтобы оформить паспорта этого государства, потом уже двинулись во Францию, — рассказывает Олеся.