Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине: новости СВО за 1 января

Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно быстрее

Владимир Путин 1 января посетил военных в госпитале им. Вишневского. В ходе встречи он сделал несколько заявлений. В частности, президент рассказал, что Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее.

— Те, кто еще вчера говорил, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут положение по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее. Только на наших условиях, — отметил Путин. — У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили — ну что мы, всё сдадим что ли? Я бы сейчас один жест показал, вы знаете, что за жест.