Погибшие дети, лежащие на асфальте тела и разрушенные здания. Рассказываем всё, что известно про обстрел Белгорода

Также, по словам Гладкова, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 участков.



На 19:50 31 декабря 107 человек пострадали, 24 человека погибли, в том числе 4 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. В Москву госпитализировали 25 пострадавших из Белгорода в тяжелом состоянии, в том числе 6 детей.

Центр города после атаки

Корреспондент MSK1.RU Артем Овчинников находился в Белгороде во время обстрела. Он показал, как выглядел центр города после произошедшего.

