Путин выступил с новогодним обращением: вот что он сказал

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!



Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями. Радовались успехам. И были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. И главное, что нас объединяло и объединяет, это судьба Отечества, глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас. Мы остро, отчетливо осознаем как много в этот период зависит от нас самих. От нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость.