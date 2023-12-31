От хостес до телеведущей. Чем известна Настя Ивлеева, устроившая скандальную вечеринку в Москве

В ночь с 20 на 21 декабря Настя Ивлеева устроила скандальную голую вечеринку в московском клубе Mutabor. На ней собралось множество звезд, среди которых были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и многие другие. Кадры с этой вечеринки быстро разлетелись по соцсетям, Telegram-каналам и вызвали огромный резонанс.
Уральского репера VACIO, который пришел лишь в кроссовках и носке на половом органе, арестовали на 15 суток. Другим же звездам пришлось не особо легче. Им пришлось извиняться на видео, однако это не помогло. Филиппа Киркорова и Анну Асти убрали с постера новогоднего фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет всё!» (16+), а у Лолиты начали отменять концерты в Подмосковье.
На саму Настю Ивлееву подали иск с требованием выплатить миллиард рублей, а крупные компании прекратили сотрудничество с блогером.
Ивлеева родилась в поселке в Ленинградской области. Затем она поступила в СПБГУ, работала мастером маникюра и хостес, а затем захотела стать телеведущей. Многим она запомнилась по смешным роликам в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Рассказываем о творческом пути «Настюшки-опасность» в одном видео, смотрите его чуть выше.