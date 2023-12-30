Гибель Пригожина назвали «большой удачей для страны»: новости СВО за 29 декабря

В декабре президент Владимир Путин заявил, что сейчас в зоне СВО находятся 244 тысячи мобилизованных. Всего в Минобороны набраны 486 тысяч военнослужащих.



Власти Крыма рассказали о национализированных украинских объектах

Власти Крыма национализировали более 2,6 тысячи объектов, которые принадлежали украинским политикам и предпринимателям. Об этом заявил спикер парламента полуострова Владимир Константинов в телеграм-канале.



— На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта, — написал Владимир Константинов.

