Заступился за детей и попал за решетку: история автомеханика, которого посадили за убийство педофила

Зимой 2020 года в одном из районов Уфы произошел конфликт, который всколыхнул весь город. Местный житель Владимир Санкин избил до смерти человека, которого заподозрили в педофилии. Чем закончилась эта громкая история — смотрите в коротком видео чуть выше.
Всё случилось 30 января. Владимир Санкин возвращался домой и случайно встретил выбежавшего из подъезда мальчишку, который сказал ему, что его друг находится в квартире их соседа — и тот якобы заставил их раздеваться. Мужчина бросился в квартиру и вытащил предполагаемого педофила на улицу, где подрался с ним. Санкин не рассчитал своих сил и перестарался — сосед умер от полученных травм. В тот же день уфимца задержали полицейские, а за его дело взялся именитый адвокат Шота Горгадзе, который когда-то представлял интересы певца Валерия Меладзе и других звезд.
И хотя погибшим оказался ранее судимый за педофилию, в деле появились противоречивые обстоятельства: с одной стороны, Санкин оказался спасителем, но с другой — он всё же убил человека. Суд остался непреклонным к аргументам защитников и вынес приговор — 8 лет лишения свободы. В ответ на это адвокат Горгадзе обвинил уфимский суд в «педофильском лобби». Позже уфимец и его защитник прошли еще через несколько судов, но добились только смягчения приговора — срок сократили до шести лет.