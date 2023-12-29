Заступился за детей и попал за решетку: история автомеханика, которого посадили за убийство педофила

Всё случилось 30 января. Владимир Санкин возвращался домой и случайно встретил выбежавшего из подъезда мальчишку, который сказал ему, что его друг находится в квартире их соседа — и тот якобы заставил их раздеваться. Мужчина бросился в квартиру и вытащил предполагаемого педофила на улицу, где подрался с ним. Санкин не рассчитал своих сил и перестарался — сосед умер от полученных травм. В тот же день уфимца задержали полицейские, а за его дело взялся именитый адвокат Шота Горгадзе, который когда-то представлял интересы певца Валерия Меладзе и других звезд.

