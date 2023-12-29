Названа не заявленная цель спецоперации: новости СВО за 28 декабря

Кроме того, зампред Совбеза РФ предположил, что переговоров между Москвой и Киевом в 2024 году не будет, но они возможны в дальнейшем, «их Россия никогда не отвергала».

В Минобороны назвали число контрактников в ВС РФ

Впервые с начала специальной военной операции Министерство обороны назвало число контрактников в ВС РФ. Как следует из материалов ведомства «Армия в цифрах — 2023», контрактную службу проходят в общей сложности более 640 тысяч человек.

Также в Минобороны рассказали о том, что более 40 тысяч человек приняли участи в СВО в составе отрядов БАРС (Боевого армейского резерва страны), еще более 7 тысяч сейчас выполняют боевые задачи в зоне военной операции.